"أموك" تسعى للاستحواذ على حصة حاكمة في "الإسكندرية للمنتجات الشمعية"

كتب - مصطفى عيد:

قالت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إن مجلس إدارة الشركة فوض رئيسه عمرو مصطفى كامل، للتفاوض على شراء حصة من شركة ساسول الألمانية في شركة الإسكندرية للمنتجات الشمعية، وذلك بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها 100 جنيه.

وتمتلك "أموك" 40% من أسهم شركة الإسكندرية للمنتجات الشمعية، بينما تمتلك شركة ساسول 51% من أسهم الشركة.

وذكرت "أموك" في بيانها، أنه بشراء حصة من أسهم شركة ساسول سوف تمتلك أموك حصة حاكمة في الإسكندرية للمنتجات الشمعية، بحيث لا تقل عن 51% من أسهم الأخيرة.

وتعد أموك إحدى 5 شركات التي كانت تعتزم الحكومة طرح حصص إضافية منها في البورصة، خلال الربع الأخير من العام الجاري ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ولكن الحكومة أجلت تنفيذ البرنامج لحين تحسن ظروف السوق بعد الأداء السيء الذي تعرض له خلال الشهور الماضي.