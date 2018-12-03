وزير قطاع الأعمال يكشف لمصراوي تفاصيل الأراضي المقرر عرضها للبيع

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إنه تم الانتهاء من حصر 205 قطع أراضي تحتاج لتغيير نشاطها، تمتلكهم شركات تابعة للوزارة.

وأضاف الوزير في تصريحات خاصة "كما لدينا أراضي أخرى سيتم طرحها للبيع ولا تحتاج لتغيير النشاط".

وأوضح الوزير "لدينا 205 قطعة أرض نغير استخدامها من صناعي إلى تجاري وسكني.. لكن إلى جانب ذلك لدينا عدد ما يقرب من نصف هذا الرقم أي بين 75 أو 80 قطعة أرض لسنا بحاجة لتغيير استخدامها".

وتعتزم وزارة قطاع الأعمال العام، طرح 24 قطعة أراضي من أصولها غير المستغلة للبيع على المطورين العقاريين من أجل تحصيل سيولة نقدية لسداد مديونيات الشركات التابعة وتمويل خطط التطوير، بحسب ما أعلنه الوزير الشهر الماضي.

وإلى جانب حصر الأصول التابعة لها والتي وصلت إلى 205 قطعة أرض، تسير الوزارة في إجراءات تغيير استخدامها من صناعي إلى سكني وتجاري، تمهيدًا لطرحها للبيع.