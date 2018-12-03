سهم جلوبال تيلكوم يقود البورصة لتراجع حاد لليوم الثاني على التوالي

كتب - مصطفى عيد:

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها الحاد، للجلسة الثانية على التوالي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع مواصلة سهم جلوبال تيلكوم خسارته لليوم الثاني على التوالي.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 بنسبة 1.64% إلى مستوى 12934 نقطة مع نهاية التعاملات، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2017.

كما تراجع المؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.43%، ومؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.59%.

وقال محمد رضوان رئيس شركة آراب فينانس لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن التراجع الحاد للبورصة خلال الجلستين الأخيرتين يعود بشكل أساسي إلى الانخفاض الكبير في سهم شركة جلوبال تيلكوم القابضة خلال الجلستين صاحب الوزن الكبير في المؤشر الرئيسي وهو ما أثر سلبا على السوق بشكل عام.

وأضاف رضوان أن تراجع السهم يعود إلى قرار مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال عبر الاكتتاب لقدامى المساهمين، حيث تعتبر الزيادة كبيرة وهو ما يمثل عبئا على المساهمين خاصة في مثل هذا الوقت.

وواصل سهم شركة جلوبال تيلكوم القابضة خسائره خلال جلسة اليوم، حيث تراجع بنسبة 7.76% مغلقا عند سعر 3.09 جنيه.

وكان مجلس إدارة شركة جلوبال تيلكوم وافق أمس على زيادة رأس المال المصدر من 2.73 مليار جنيه إلى 13.9 مليار جنيه، عبر الاكتتاب في الزيادة لقدامى المساهمين.

وهبط سهم جلوبال تليكوم القابضة بنسبة 10% في الدقائق الأولى من تعاملات جلسة أمس، بعد إعلان موافقة مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس المال.

وذكر رضوان أن تراجع البورصة يعود أيضا إلى حدوث موجة بيع من بعض المؤسسات لعدد من الأسهم القيادية تزامنا مع الشهر الأخير من العام، وهو ما قد يأتي ضمن محاولات غلق مراكز مالية لهذه المؤسسات بعد تحقيق أداء جيد لتعاملاتها على هذه الأسهم خلال العام.

وانخفض سعر سهم البنك التجاري الدولي - صاحب الوزن الأكبر في مؤشر البورصة - بنسبة 1.32% ليغلق عند 72.49 جنيه.

وسجلت تعاملات العرب والأجانب خلال جلسة اليوم صافي بيع بقيمة 274.6 مليون جنيه، و169.7 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 444.4 مليون جنيه.

وكانت البورصة تراجعت بنسبة 1.27% خلال تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 13150 نقطة.