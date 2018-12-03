كيف يؤثر انسحاب قطر من منظمة أوبك على سعر البترول؟

القاهرة- مصراوي:

أعلنت قطر اليوم الاثنين بشكل مفاجئ انسحابها من منظمة الدول المُصدرة للبترول "أوبك" اعتبارًا من يناير المقبل.

وأرجعت قطر هذا القرار إلى رغبتها في التركيز على قطاع الغاز باعتباره القطاع الأهم بالنسبة لها، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية.

ومنظمة أوبك تضم بعض البلدان المُصدرة للنفط في العالم ويبلغ عدد أعضائها 15 عضوًا بما فيهم قطر.

وتأسست المنظمة في عام 1960 بالعاصمة العراقية بغداد ومن خلال 5 دول هي العراق وإيران والكويت والسعودية وفنزويلا، وتعد قطر أول دولة انضمت إلى المنظمة بعد تأسيسها.

ما تأثير انسحاب قطر على المنظمة؟

تحتل قطر المركز 11 بين دول أوبك من حيث إنتاج النفط، ويمثل إنتاجها أقل من 2% من إجمالي إنتاج المنظمة.

ولا يزيد إنتاج قطر النفطي على 600 ألف برميل يوميا بينما يبلغ إنتاج السعودية 11 مليون برميل يوميا، والمملكة أكبر منتج في المنظمة، وأكبر مُصدر للخام في العالم، وفقًا لوكالة رويترز.

وقال مصدر في أوبك لرويترز، إن قرار قطر رمزي، مضيفًا "هم ليسوا منتجًا كبيرًا، لكنهم لعبوا دورًا كبيرًا في تاريخ (أوبك)".

وقالت أمريتا سين رئيسة تحليلات النفط لدى إنرجي أسبكتس للاستشارات إن انسحاب قطر "لا ينال من قدرة أوبك على التأثير إذ أن قطر لاعب صغير جدًا".

وتقول وكالة بلومبرج إن مغادرة قطر قد لا يكون له أثر ملحوظ على المناقشات التي ستجرى هذا الأسبوع بشأن خفض إنتاج أوبك من النفط وحلفائها.

وتجتمع منظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا في 6 و7 من ديسمبر الجاري لبحث خفض إنتاج المنظمة.

ومن المتوقع أن تتفق أوبك وحلفاؤها على خفض الإنتاج هذا الأسبوع في مسعى لدعم أسعار النفط التي انخفضت نحو 30% منذ أكتوبر.

وزادت أسعار النفط اليوم نحو 5% بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على هدنة مدتها 90 يومًا في حربهما التجارية، وفقًا لوكالة رويترز.

ووفقًا لبلومبرج فإن انسحاب قطر قد لا يكون له أثر ملحوظ، لكنه سابقة مثيرة للقلق لمجموعة تفخر بنفسها بأنها تضع المصالح الاقتصادية المشتركة فوق السياسة الخارجية، مثل الحرب الإيرانية العراقية أو غزو صدام حسين للكويت.

وتقول بلومبرج إن العلاقات داخل أوبك في بعض الوقت تتآكل ويخمن المراقبون عادة أن المجموعة ممكن أن تنكسر. ومع ذلك فإن وزيري النفط في العراق وإيران حاليًا مستمرون في حضور نفس الاجتماعات بينما بلادهم يتقاتلون في حرب دموية ويستخدمون فيها أسلحة كيماوية.

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