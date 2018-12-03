المركزي يمد مبادرة دعم السياحة عام إضافي ويطلق أخرى لإحلال الأتوبيسات

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، إن البنك المركزي وافق على مد مبادرة السياحة لمدة عام، لتنتهي بنهاية العام المقبل.

وتسمح المباردة بتأجیل أقساط القروض وفوائدها المستحقة لجمیع مستثمري السياحة إلى نهاية العام القادم بدلًا من نهاية العام الجاري.

وكان البنك المركزي أعلن مبادرة لدعم قطاع السياحة في مارس 2013، وتم مد العمل بها لتنتهى في نهاية شهر يونيو 2015، ثم تم مدها مرة أخرى لمدة عام، ليستمر في مدها حتى نهاية 2019، وكان من المقرر لها الانتهاء في نهاية العام الجاري.

وبحسب المصدر فإن مد المبادرة عامًا جديدًا يأتي بهدف مساعدة هذا القطاع الذي يعد المورد الرئيسي لتدفق النقد الأجنبي، وتشجيع الشركات على استئناف نشاطها.

وقال المصدر لمصراوي، إن المركزي قرر إطلاق مبادرة لإحلال وتجديد أتوبيسات قطاع السياحة، عن طريق السماح لهم بالحصول على قروض ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% متناقصة.

وكان قطاع السياحة تعرض إلى ضربة عنيفة مع ثورة يناير 2011، مما أدى إلى صعوبة تسديد مستحقات البنوك، ولكن الآونة الأخيرة تشهد مصر انتعاشة قوية في قطاع السياحة مع ارتفاع أعداد السياح القادمين إلى مصر.