تعرف على سعر وخطوط خدمة "كريم باص" الجديدة

مصراوي- (خاص):

أعلنت شركة كريم لخدمات نقل الركاب، اليوم الاثنين، عن إطلاق خدمة "كريم باص"، بتشغيل 4 خطوط بشكل تجريبي، في القاهرة الكبرى.

وتعمل الخطوط حاليا من سيتي سكيب مول في مدينة السادس من أكتوبر وحتى المهندسين، والعكس، ومن الجامعة الأمريكية في التجمع الخامس وحتى كورنيش المعادي، والعكس.

وتبدأ الخدمة الساعة 6 صباحا، وحتى الثامنة مساءً، بسعر 25 جنيهًا للرحلة.

وقالت قالت هدير شلبي مدير خدمة النقل الجماعي "كريم باص"، إن "الازحام المروري يكلف مصر حوالي 10 مليارات دولار سنويًا، بما يمثل نحو 4% من الناتج المحلي للدولة وفق دراسة أعدها البنك الدولي".

وأضافت في مؤتمر صحفي اليوم، أن عدد السيارات في مصر ليس كبيرا، " فكل ألف مواطن مصري، منهم 45 شخصا فقط لديه سيارة، وهو ما جعلنا نفكر في الاستثمار في النقل الجماعي".

وقالت "أظهرت الدراسات التي أجريناها أن 89% من المصريين ليست لديهم القدرة على استخدام وسائل النقل الفردي" .

وأوضحت هدير، أن الشركة بدأت خدمات النقل الجماعي من القاهرة "لأنها أكبر مدينة في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك هي أكبر المدن التي تعمل بها الشركة، ولأن هناك احتياج قوي لخدمات النقل الجماعي المميز".

وقالت هدير إن "خدمة كريم باص تقوم على أساس تحديد محطات في إطار خط سير محدد، ويقوم العميل بالحجز فورا، كذلك لا توجد هناك مواعيد للباصات بحيث يسمح للعميل استخدامها في أي وقت، كذلك ليس هناك ضرورة لحجز الخدمة قبل استخدامها".

وأضافت أن "خدمة كريم باص ستقدم من خلال تطبيق مختلف عن تطبيق الشركة للنقل الفردي، وهو متاح حاليا تحت اسم كريم باص".

وقالت هدير، إن سعر خدمة النقل الجماعي في "كريم باص" أقل من خدمة النقل الفردي بما يتراوح بين 60 و80%.

وأشارت إلى أن الشركة أنشأت مركزا تكنولوجيا لتطوير خدمات الشركة في مصر العمل على تحسين الخدمة من خلال تحليل البيانات لبحث الخطوط التى بحاجة لتدعيم او المناطق التى تحتاج لخطوط .