قفزة في أسعار الذهب بمصر بعد صعودها عالميا لأعلى مستوى خلال 3 أسابيع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بالسوق المحلية بنحو 5 جنيهات للجرام الواحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وقال نجيب، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 615 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقابل 610 جنيهات أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 527 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 703 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 4920 جنيهًا.

وعالميا، سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع بفعل تراجع الدولار، حيث يتجدد طلب المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بعد الهدنة التي توصلت إليها الولايات المتحدة والصين في حربهما التجارية، بحسب وكالة رويترز.

وفي الساعة 0725 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا نحو 0.7% إلى 1230.78 دولار للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ السابع من نوفمبر عند 1231.34 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1235.2 دولار للأوقية.