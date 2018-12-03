"القابضة للسياحة" تؤجل فض مظاريف تطوير فندق "شبرد" إلى 9 ديسمبر

كتبت- شيماء حفظي:

قالت ميرفت حطبة، رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن الشركة أجلت فض المظاريف المالية لعروض تطوير فندق شبرد، ليوم 9 ديسمبر، بناءً على طلب مقدمي العروض.

وأضافت في تصريحات لمصراوي، أن تأجيل فتح المظاريف المالية، هدفه مزيد من الدراسة.

وكان من المقرر فض مظاريف تطوير الفندق، في 2 ديسمبر الجاري.

وتسعى الشركة القابضة للسياحة، لتطوير فندق شبرد القاهرة، بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث دعت المستثمرين في هذا المجال للدخول كمساهمين في شركة لتملك وتطوير الفندق بنسبة مساهمة 51% من رأس المال في حدود 100 مليون دولار، ويمثل فيها الفندق حصة عينية للشركة المالكة.

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