قطر تقرر الانسحاب من "أوبك" يناير 2019

(مصراوي):

نقل عدد من وكالات الأنباء، عن وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، قوله إن بلاده ستنسحب من منظمة البلاد المصدرة للنفط "أوبك" اعتبارًا من يناير 2019.

وأضاف الوزير إن قرار قطر بالانسحاب أبلغته الحكومة القطرية لـ"أوبك" صباح اليوم الاثنين، لافتًا إلى أن قرار الانسحاب جاء بعد مراجعة سبل تحسين الدور الدولي والاستراتيجية طويلة الأجل للحكومة القطرية.

وأشار إلى الدوحة ستعلن عن شراكات دولية كبيرة في الأشهر المقبلة.