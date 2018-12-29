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بريطانيا تنوي إنفاق أكثر من 130 مليون دولار لتسيير ناقلات حال انفصالها دون اتفاق تجاري

02:27 م السبت 29 ديسمبر 2018
بريطانيا تنوي إنفاق أكثر من 130 مليون دولار لتسيير ناقلات حال انفصالها دون اتفاق تجاري

تريزا ماي رئيس وزراء بريطانيا

القاهرة- وكالات:

تنوي الحكومة البريطانية إنفاق أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (130 مليون دولار) لتسيير المزيد من الناقلات البحرية من أجل تخفيف أي اختناقات قد تحدث إذا ما فشلت المملكة المتحدة في إبرام اتفاق تجاري قبل مغادرة الاتحاد الأوروبي العام المقبل.

وبحسب رويترز يتبقى ثلاثة أشهر فقط على الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا أكبر تكتل في العالم، وتتنامي مخاطر الخروج من عضوية الاتحاد دون التوصل إلى اتفاق.

وسيكون الخروج دون التوصل إلى اتفاق سيناريو مزعجا لكثير من الشركات، والتي باتت تترقب صدمة اقتصادية.

وستكون هناك حاجة لمزيد من السفن من أجل تسيير رحلات على مسارات جديدة إذا ما حدثت اختناقات في ميناء كاليه الفرنسي الرئيسي ومينائي دوفر وفولكستون البريطانيين.

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