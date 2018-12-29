حصاد 2018 بقطاع الأعمال: تصفية القومية للأسمنت وتسوية مديونيات تاريخية

كتبت- شيماء حفظي:

شهدت شركات قطاع الأعمال العام، عددًا من الأحداث الهامة خلال العام 2018، بينها تعيين وزيرين لتولي حقيبة وزارة قطاع الأعمال العام، وقرار تصفية الشركة القومية للأسمنت، أحد أبرز شركات القطاع.

كما تمكنت الوزارة خلال العام الماضي، من التوصل إلى تسوية مديونية الشركات التابعة لها، مع وزارتي البترول والكهرباء، بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه.

ويرصد مصراوي، أبرز حصاد 2018 المتعلق بوزارة قطاع الأعمال العام:

◄ تعيين وزيرين لقطاع الأعمال العام في 2018 ( خالد بدوي في يناير وتبعه هشام توفيق في يونيو).

◄قرار تصفية الشركة القومية للأسمنت بعد دراسة أفادت بعدم جدوى ضخ استثمارات جديدة بها (أكتوبر 2018).

◄اختيار 8 شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ضمن برنامج الطروحات الحكومية وهي "3 شركات كطرح أولي، ورفع نسبة التداول في 5 شركات مطروحة بالفعل في البورصة".

◄الإعلان عن خطة لتطوير قطاع الغزل والنسيج، من خلال بيع أراض 14 محلجًا واستغلال العائد لتمويل خطة التطوير، والتي تتم بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والزراعة.

◄افتتحت الشركة القابضة للسياحة والفنادق، فندق "أراكان كليوباترا" بالتحرير، بعد تطويره بتكلفة إجمالية نحو 80 مليون جنيه (فبراير 2018)، وبدأت كذلك أعمال هدم فندق كونتيننتال تمهيدًا لتطويره.

◄وقعت وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لها، عقد تسوية مع بنك الاستثمار القومي بشأن مديونية الشركة القابضة للغزل والنسيج والبالغة 8.7 مليار جنيه، يتم مبادلتها بأراضي وأصول تابعة للشركة (مايو 2018).

◄إعلان الوزارة خطة لاستغلال الأصول غير المستغلة من خلال طرحها للبيع على المطورين العقاريين، بإجمالي قطع أراضي نحو 280 قطعة، ومن المقرر بدء الطرح خلال الربع الثاني من 2019.

◄دمج شركات التجارة الداخلية التابعة للشركة القابضة للسياحة في شركتين بدلا من 4 شركات (صيدناوي وبيع المصنوعات) و (هانو وبنزايون) (يونيو 2018) بالإضافة إلى قرار دمج شركتي الأدوية (سيد ومصر للمستحضرات الطبية) تحت التنفيذ.

◄تغيير رؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات القابضة (النقل البري والبحري، والمعدنية، والتأمين) وعدد من رؤساء الشركات التابعة.

◄إعلان خطة إعادة صناعة السيارات في مصر، من خلال التعاون مع مستثمر عالمي لاستغلال خطوط إنتاج شركتي "النصر للسيارات والهندسية لصناعة السيارات" وإلغاء فكرة إنتاج سيارة مصرية.

◄التوصل لتسوية مديوينة شركات قطاع الأعمال العام مع وزارتي البترول والكهرباء بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه، وتم توقيع بروتوكول تعاون مع البترول لسداد 12 مليار جنيه في ديسمبر 2018.

◄توقيع اتفاقية تسوية النزاع بين شركة عمر أفندي التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية "IFC"، بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة، وكذا حصتها في رأسمال الشركة، كتسوية نهائية وشاملة لإجمالي المبالغ المستحقة للمؤسسة بقيمة 35 مليون دولار ( ديسمبر 2018).