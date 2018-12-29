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الكويت الوطني يرفع الفائدة 1.75% على شهادة الـ 3 سنوات

01:15 م السبت 29 ديسمبر 2018
الكويت الوطني يرفع الفائدة 1.75% على شهادة الـ 3 سنوات

بنك الكويت الوطني

كتبت- منال المصري:

قرر بنك الكويت الوطني للمرة الثانية رفع الفائدة بنسبة 1.75% على الشهادة الادخارية ذات العائد الثابت التي يبلغ آجالها 3 سنوات.

وكان البنك رفع الفائدة 1.5% على نفس الشهادة الادخارية في شهر سبتمبر الماضي بهدف جذب مدخرات جديدة من الأفراد.

وقفزت الفائدة إلى 14.75% مقابل 13% سابقًا على العائد الذي يصرف شهريا، فيما زادت الفائدة إلى 15% مقابل 13.25% سابقا على العائد الربع سنوي.

ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول خمسة آلاف جنيه ومضاعفاتها، ويسمح البنك باسترداد أصل الشهادة بعد مرور 6 أشهر على شرائها، كما يتيح البنك الاقتراض بضمانها.

وتعمل بعض البنوك الخاصة حاليًا على رفع العائد على الأوعية الادخارية سواء الشهادات أو الحسابات بهدف تعويض نقص السيولة، التي شهدت تراجعا تأثرا بالشهادات مرتفعة العائد التي كانت تصدرها البنوك العامة الأهلي ومصر والقاهرة.

بنك الكويت الوطني أسعار الفائدة الشهادة الادخارية

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