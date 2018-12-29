الاجتماع الأول لفريق العمل المصري السعودي لتنمية المبادلات التجارية

كتبت- دينا خالد:

قالت أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والداخلية، خلال ختام فعاليات الاجتماع الأول لفريق العمل المصري السعودي، إن هذا الاجتماع يهدف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل كافة التحديات التي تعترض سبل تنمية المبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وأضافت خلال بيان صحفي للوزارة اليوم السبت أن الاجتماع يهدف لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري، والدعوة لزيادة حجم المبادلات التجارية والتعاون في كافة المجالات بين البلدين الشقيقين.

وأشارت الوصال إلى أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين، انعكست بصورة ايجابية على حجم التبادل التجاري والذي يشهد نموا وزيادة مطردة عاما بعد عام.

أضافت الوصال أنه تم على هامش الاجتماعات، عقد أولى جلسات لجنة التعاون الصناعي بين البلدين والمعنية بمناقشة فرص الاستثمار الصناعي وإزالة أي معوقات تعترضها، حيث تم استعراض الإصلاحات التشريعية في مجال الاستثمار الصناعي في مصر، واقتراح إقامة منطقة صناعية سعودية بمصر بنظام المطور الصناعي.

وفي مجال الكهرباء أكد الجانبان على أهمية الإجراءات الخاصة بالربط الكهربي بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك في مجال البحوث والتطوير والدراسات الكهربائية وترشيد الاستهلاك وتبادل الخبرات.

وقال جابر بن منور المشعل، مدير عام العلاقات الدولية والملحقيات التجارية بوزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية، إنه يرغب في توطيد التعاون وذلك بالالتزام بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإزالة العراقيل التي تعيق انسياب المبادلات التجارية بما يحقق الزيادة في حجم التجارة بين البلدين والتعاون في كافة المجالات ذات العلاقة مما يعود بالنفع على البلدين.