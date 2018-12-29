خاص- 163 مليار دولار تدفقات نقدية لمصر خلال 3 سنوات

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، حصل عليها "مصراوي" أن صافي التدفقات النقدية الدولارية، خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى الشهر الجاري بلغت 163 مليار دولار.

كانت بيانات نشرها "مصراوي" في وقت سابق أظهرت أن إجمالي الاعتمادات المستندية التي دبرتها البنوك لتمويل عمليات التجارة الخارجية، بلغت 136 مليار دولار، منذ تعويم الجنيه، وحتى الشهر الجاري.

وساهم تحرير سعر صرف الجنيه، في 3 نوفمبر 2016، في زيادة تدفقات العملة الصعبة للبلاد، خاصة في أدوات الدين الحكومية والبورصة، بالإضافة إلى القروض الأجنبية التي حصلت عليها مصر من البنك والصندوق الدوليين، والأسواق الدولية.