بفائدة 16%.. بنك القاهرة يصدر شهادة جديدة متغيرة العائد

كتبت - منال المصري:

قال مسؤول في بنك القاهرة، لمصراوي، إن البنك قرر إصدار شهادة ادخارية ذات عائد متغير جديدة منذ بداية الأسبوع الماضي بفائدة تقل بنسبة 0.75% عن سعر الفائدة بالبنك المركزي.

وتسجل الفائدة على الشهادة الجديدة 16% يصرف العائد كل 3 أشهر، وتبلغ آجال الشهادة 3 سنوات.

ويتراوح سعر الفائدة بالبنك المركزي بين 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض.

ويواصل البنك بيع شهادة ادخارية بعائد متغير بفائدة 15.75% يصرف العائد شهريًا، ولمدة ثلاث سنوات وهي أقل من سعر الكوريدور بالبنك المركزي 1% على الإيداع.

ويرتبط العائد على الشهادات متغيرة العائد بمتوسط سعر الفائدة بالبنك المركزي، الذي يتعرض للانخفاض أو الصعود حسب قرار لجنة السياسة النقدية، ويحدد كل بنك هامش الفائدة على الشهادة متغيرة العائدة بأعلى أو أقل من سعر الكوريدور.

ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها، كما يسمح البنك باسترداد أصل الشهادة بعد مرور 6 أشهر على شرائها.