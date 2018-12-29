الطماطم تبدأ من جنيهين.. أسعار الخضر والفاكهه في سوق الجملة اليوم
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعار الأمس.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و 4.8 جنيه، والبطاطس بين 3.3 جنيه و 6.3 جنيه للكيلو، والبصل بين 4 جنيهات و5.7 جنيه، بحسب الموقع الرسمي للسوق.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 و 4.8 جنيه.
البطاطس بين 3.3 و6.3 جنيه.
البصل بين 4 جنيهات و5.7 جنيه.
الكوسة بين 8 جينهات و11 جنيهًا.
الفاصوليا بين 6 و10 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين 3 و5 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.
القلقاس بين 3 و4 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.
البرتقال السكري بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.
برتقال أبو سرة بين 3 و4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الرمان بين5 و10جنيهات.
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