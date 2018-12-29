الطماطم تبدأ من جنيهين.. أسعار الخضر والفاكهه في سوق الجملة اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعار الأمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و 4.8 جنيه، والبطاطس بين 3.3 جنيه و 6.3 جنيه للكيلو، والبصل بين 4 جنيهات و5.7 جنيه، بحسب الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و 4.8 جنيه.

البطاطس بين 3.3 و6.3 جنيه.

البصل بين 4 جنيهات و5.7 جنيه.

الكوسة بين 8 جينهات و11 جنيهًا.

الفاصوليا بين 6 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

القلقاس بين 3 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

برتقال أبو سرة بين 3 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين5 و10جنيهات.