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عملة البيزو الأرجنتيني تنهي العام منخفضة أكثر من 50% أمام الدولار

10:17 ص السبت 29 ديسمبر 2018
عملة البيزو الأرجنتيني تنهي العام منخفضة أكثر من 50% أمام الدولار

عملة البيزو الأرجنتيني

القاهرة- وكالات:

صعد البيزو الأرجنتيني 1.72% أمس الجمعة إلى 37.70 مقابل الدولار الأمريكي مع قيام المتعاملين بتكوين مراكز قبيل نهاية العام، لكن عملة ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية تنهي العام على خسائر قدرها 50.53%، بحسب وكالة رويترز.

وستكون الأسواق المالية في الأرجنتين مغلقة يومي الاثنين والثلاثاء في عطلة العام الجديد.

وفي ظل ركود اقتصادي، فإن الأشهر الأخيرة من 2018 كانت صعبة على عموم الأرجنتينيين الذين شهدوا قدرتهم الشرائية تتآكل بفعل التضخم الذي من المتوقع أن ينهي العام فوق 47%.

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