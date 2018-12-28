تراجع اليورو وارتفاع الإسترليني.. أسعار العملات أمام الجنيه في أسبوع

القاهرة – مصراوي:

تراجع سعر اليورو أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفع سعر الإسترليني والدينار الكويتي، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

وهبط سعر اليورو أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجل الخميس الماضي 20.18 جنيه للشراء و20.40 جنيه للبيع، مقابل 20.21 جنيه للشراء و20.54 جنيه للبيع.

وزاد سعر شراء الجنيه الإسترليني أمام العملة المحلية، بينما تراجع سعر البيع، ليسجل أمس، 22.43 جنيه للشراء و22.65 جنيه للشراء، مقابل 22.42 جنيه للشراء و22.72 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه، ليسجل أمس 58.50 جنيه للشراء و58.93 جنيه للبيع، مقابل 58.48 جنيه للشراء و58.86 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي أما الجنيه خلال تعاملات الأسبوع، عند 4.76 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدرهم الإماراتي عند 4.84 جنيه للشراء و4.87 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار بداية الأسبوع.

واستقر كذلك سعر الريال القطري أمام الجنيه، عند 4.62 جنيه للشراء و4.91 جنيه للبيع، وهي نفس مستويات بداية الأسبوع.