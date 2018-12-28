رئيس الهيئة: إطلاق 36 خدمة لـ "المحليات" عبر مكاتب البريد

كتب- محمد علاء الدين:

قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، في بيان اليوم الجمعة، إنه سيتم إطلاق 36 خدمة من خدمات المحليات عبر مكاتب البريد.

وأضاف الصغير، أن محافظة الإسكندرية بمنطقتي بريد الإسكندرية وبرج العرب سيكون كمرحلة أولى تمهيدًا لتعميم الخدمة على مستوى الجمهورية.

وأوضح، أن الخدمة تتيح للمواطنين طلب الحصول على العديد من خدمات المحليات، والتي تصل إلى 36 خدمة عبر مكاتب البريد، حيث سيتم تسجيل بيانات المواطن المستفيد واستلام المستندات اللازمة وتحصيل رسوم الخدمة بمكتب البريد على أن يتم تسليمها إلى مركز المعالجة المركزي المشترك بين بالبريد والمحليات بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف أنه بعد إنهاء الإجراءات يتم إعادة تسليم المصدرات إلى المواطن في محل إقامته أو في مكتب البريد بحسب العناوين المدرجة في الطلبات ويمكن للمواطن متابعة الطلب عن طريق تطبيق الموبيل أو الموقع الإلكتروني للهيئة.

وتتضمن الخدمات، طلبات ترميم العقارات، وطلبات الحفر، وطلبات الحصول على وحدات سكنية، وطلبات ترخيص تأجير شواطئ، وطلب معاينة عقار آيل للسقوط، وطلب إقرار التنازل عن وحدة سكنية، بحسب الصغير.

كما تتضمن طلب تجديد ترخيص مصعد جديد وطلب الحصول على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالمحليات "التراخيص أو الرسومات الهندسية أو قرارات الإزالة" وطلب استخراج بيان سداد مخالفات إشغال الطرق، وطلب استخراج شهادات إتمام اعمال الترميم او الهدم، وطلب ترخيص محال "تجاري أو صناعي".

وأشار رئيس هيئة البريد، إلى أن تقديم خدمات المحليات عبر مكاتب البريد يأتي لدعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين وتحقيق الشفافية و محاربة الفساد من خلال ميكنة الإجراءات والخدمات الأساسية.