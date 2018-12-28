وزير الصناعة: ارتفاع الصادرات إلى 22.6 مليار دولار في 11 شهرا

القاهرة – مصراوي:

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، في بيان اليوم الجمعة، إن الصادرات المصرية شهدت تطورا ملحوظا خلال عام 2018 حيث بلغت خلال الـ 11 شهرًا حوالي 22.6 مليار دولار مقابل 20.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.

وأضاف الوزير، أنه من المتوقع أن قيمة الصادرات نحو 25 مليار دولار مع ختام عام 2018 بنسبة زيادة تصل إلى حوالي 10.6% عن عام 2017، وهو مستهدف خطة الوزارة لتعزيز وتنمية الصادرات.

وأوضح الوزير، أن هذه الزيادة في معدلات الصادرات تأتي انعكاسًا للاستراتيجية الطموحة لوزارة التجارة والصناعة، والتي تستهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري، مما يسهم في تحقيق طفرة في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة .

وقال الوزير، إن عام 2019 يمثل ركيزة أساسية في تنفيذ خطة الوزارة للتوسع في الاسواق التصديرية خاصة في ضوء التطورات الايجابية لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة الافريقية القارية AFCEFTAوالذي يضم 55 دولة واتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والذي يضم دول روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وارمينيا وقيرغيرستان،.

وأشار إلى أن دخول هذين الاتفاقين حيز النفاذ سيسهمان في فتح اسواق 60 دولة امام المنتج المصري، هذا فضلاً عن الأسواق الحالية والتي ترتبط مع مصر باتفاقات تجارية تتيح نفاذ المنتجات بمزايا تفضيلية.

وقال الوزير إن القطاعات التي حققت زيادة في صادراتها خلال عام 2018 تضمنت قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية والإلكترونيات، والطبية، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والكتب والمصنفات.

وأوضح أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال عام 2018 تمثلت في الإمارات العربية المتحدة وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وأسبانيا والجزائر وفرنسا.