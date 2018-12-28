أسعار الذهب في مصر تقفز 30 جنيهًا خلال شهر وسط ارتفاع عالمي

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، بنحو 30 جنيهًا للجرام خلال شهر، مدعومة بزيادة سعر المعدن الأصفر عالميًا.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم الجمعة 642 جنيهًا للجرام، مقابل 612 جنيهًا قبل 4 أسابيع.

وسجل سعر الذهب في مصر، ثاني زيادة أسبوعية اليوم الجمعة، حيث ارتفع سعر الجرام بنحو 12 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل اليوم 550.3 جنيه، وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 733 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 5136 جنيهًا.

وعالميًا، قفزت أسعار الذهب، لأعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر اليوم الجمعة، وسط إقبال على الملاذ الآمن في ظل المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي والإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، على الرغم من أن مكاسب الأسهم كبحت صعود المعدن الأصفر، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الذهب 0.5 % إلى 1281.08 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش، ويتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي مع عدم وجود نهاية في الأفق للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والضبابية السياسية الأمريكية.

ووفقًا لما نقلته الوكالة، سجل المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ 19 يونيو عند 1281.39 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1283.2 دولار للأوقية يوم الجمعة.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات، مما زاد جاذبية الذهب بأن جعله أرخص ثمنا لحائزي العملات الأخرى.