زيادة تصل لـ 50%.. تعرف على أسعار "السحلب والكاكاو" هذا الشتاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار عدد من المشروبات الشتوية هذا العام، بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، بينما تراجع سعر البعض الآخر.

وقال مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار القرفة والحلبة والكاكاو ارتفعت هذا العام، مقارنة بأسعار موسم الشتاء الماضي.

"على جانب آخر، انخفض سعر الكركاديه، واستقرت أسعار الجنزبيل والسحلب" وفقا لما قاله توفيق لمصراوي.

وارتفع سعر كيلو القرفة هذا العام بنسبة 50% ليصل سعر الكيلو إلى 60 جنيهًا مقارنة بـ 40 جنيهًا للكيلو الشتاء الماضي، كما ارتفع سعر كيلو الحلبة بنفس النسبة لتصل إلى 18 جنيهًا بدلا من 12 جنيهًا، وارتفع سعر الكاكو بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، ليسجل 72 جنيهًا بدلاً من 60 جنيهًا، بحسب توفيق.

وأرجع توفيق، ارتفاع أسعار هذه المنتجات، إلى زيادة الطلب عليها في الأسواق هذا الموسم، فيما ساهمت المساحات المزروعة من بعض المنتجات في تراجع أسعارها.

وقال مجدي، إن سعر كيلو الكركاديه انخفض هذا العام إلى 60 جنيهًا بدلاً من 80 جنيهًا، بينما استقر سعر كيلو الجنزبيل عند 60 جنيهًا، وسعر كيلو السحلب عند 48 جنيهًا، وهي نفس أسعار العام الماضي.