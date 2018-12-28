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    النفط يتعافى ويسترد بعض خسائره لكن مخاوف التخمة مستمرة

    10:46 ص الجمعة 28 ديسمبر 2018
    النفط يتعافى ويسترد بعض خسائره لكن مخاوف التخمة مستمرة

    النفط

    القاهرة – وكالات:

    ارتفعت أسعار النفط بمقدار دولار اليوم الجمعة، مستردة بعض خسائرها التي منيت بها في الجلسة السابقة، لكن نمو مخزونات الخام الأمريكية والمخاوف المستمرة بشأن الاقتصاد العالمي أبقت الأسواق تحت ضغط، بحسب وكالة رويترز.

    وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 1.01 دولار، أو ما يعادل 1.94%، إلى 53.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش. وكان الخام هبط 4.24%، أو 2.31 دولار، يوم الخميس إلى 52.16 دولار للبرميل.

    وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 45.71 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 2.47%، أو ما يعادل 1.10 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت في وقت سابق 3.6%.

    وأغلق الخام منخفضا 3.48 %، أو 1.61 دولار، في تعاملات يوم الخميس عند 44.61 دولار للبرميل.

    أسعار النفط الاقتصاد العالمي الخام الأمريكي

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