الذهب يسجل أعلى مستوى في أكثر من 6 أشهر عالميًا

القاهرة – وكالات:

قفزت أسعار الذهب، عالميًا لأعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر اليوم الجمعة، وسط إقبال على الملاذ الآمن في ظل المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي والإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، على الرغم من أن مكاسب الأسهم كبحت صعود المعدن الأصفر، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الذهب 0.5 % إلى 1281.08 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش، ويتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي مع عدم وجود نهاية في الأفق للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والضبابية السياسية الأمريكية.

ووفقًا لما نقلته الوكالة، سجل المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ 19 يونيو عند 1281.39 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1283.2 دولار للأوقية يوم الجمعة.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات، مما زاد جاذبية الذهب بأن جعله أرخص ثمنا لحائزي العملات الأخرى.