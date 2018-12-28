اعتماد 288 مليون جنيه لمحافظتي قنا وسوهاج ضمن "التنمية المحلية بصعيد مصر"

القاهرة - (أ ش أ)

وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على اعتماد مبلغ إضافي حوالي 288 مليون جنيه لمحافظتي سوهاج وقنا ضمن برنامج "التنمية المحلية بصعيد مصر".

وقالت الدكتورة هالة السعيد - في بيان صحفي اليوم /الجمعة/ - إن الموافقة على هذا الاعتماد الإضافي جاءت في إطار حرص الدولة على تنمية الصعيد بدءا من محافظتي قنا وسوهاج نظرا لكونهما المحافظتين الأكثر فقرا في محافظات الصعيد، مشيرة إلى أن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر يعتمد على مصدرين للتمويل: الأول قرض البنك الدولي الموجه لمصر بقيمة 500 مليون دولار موضحة صرف شريحة أولى منه بقيمة 125 مليون دولار يتم العمل بها علي مدار السنوات من 2017 إلى 2019.

وأضافت أن البرنامج يعتمد كذلك على المصدر الثاني المتمثل فى دعم الدولة حرصاً منها على إحداث تنمية شاملة ومستدامة بمحافظات صعيد مصر ومواجهة الفجوات التنموية بين المحافظات.

وتابعت أن الاعتماد جاء بتخصيص مبلغ 143.5 مليون جنيه لمحافظة سوهاج، متضمنا تخصيص مبلغ 93 مليون جنيه لرصف الطرق بالمحافظة إلى جانب مبلغ 50.5 مليون جنيه لبرنامج تحسين البيئة والذي يتضمن تخصيص مبلغ 40 مليون جنيه لأعمال تغطية الترع فضلاً عن توجيه مبلغ 10.5 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وأشارت السعيد إلى أن محافظة قنا حصلت على مبلغ 144 مليون جنيه من المبلغ المعتمد، يتم تخصيص مبلغ 79 مليون جنيه منه لبرنامج رصف الطرق بالمحافظة، فضلاً عن تخصيص مبلغ 65 مليون جنيه لبرنامج تحسين البيئة حيث تم تخصيصها لمشروعات مياه الشرب بالمحافظة، مؤكدة أن المشروعات المندرجة ضمن برنامج التنمية المحلية جارية ويتم متابعتها بشكل دوري.

ولفتت إلى أن المبلغ المعتمد جاء حرصا من وزارة التخطيط على إعطاء دفعة تنموية واستثمارية لمحافظات الصعيد وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرة إلى أن الصعيد دائماً ما يكون في قلب عمليات التنمية.