استثمارات الأجانب بأذون الخزانة تتراجع لثامن شهر وتسجل 10.8 مليار دولار

كتب- مصطفى عيد:

واصلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية تراجعها للشهر الثامن على التوالي، لتفقد نحو 877 مليون دولار خلال نوفمبر الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وبحسب التقرير الشهري للبنك عن ديسمبر الجاري، سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة نحو 194.5 مليار جنيه (ما يعادل 10.8 مليار دولار) بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 210.2 مليار جنيه (ما يعادل 11.7 مليار دولار) بنهاية أكتوبر.

وسجلت قيمة استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة بنهاية نوفمبر الماضي أقل مستوياتها منذ يونيو 2017.

وخرج بذلك نحو 10.7 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الفترة من بداية أبريل إلى نهاية نوفمبر الماضي بنسبة 49.6%، بحسب بيانات البنك المركزي، حيث سجلت هذا الاستثمارات في نهاية مارس 380.3 مليار جنيه (ما يعادل 21.5 مليار دولار).

وكان أحمد كجوك نائب وزير المالية، قال في تصريحات نُشرت في الشهر قبل الماضي، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بلغت 14 مليار دولار في نهاية سبتمبر، مقابل 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو، ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018، بحسب بيانات وزارة المالية.

وتعرضت الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل الماضي مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين.

واتجهت بعض هذه الأسواق إلى رفع الفائدة بعد تعرضها لأزمات تتعلق باقتصاداتها تزامنا مع هذا الخروج، حيث رفعت الأرجنتين أسعار الفائدة الرئيسية من 45% إلى 60%، وتركيا من 17.75% إلى 24%.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة يوم الأربعاء قبل الماضي ربع نقطة مئوية كما كان متوقعا، لكنه توقع وتيرة أقل لرفع الفائدة في العام المقبل ولمح إلى أن دورة تشديد السياسة النقدية تقترب من نهايتها.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، لبحث موقف أسعار الفائدة وسط توقعات باستمرار تثبيتها وهو ما حدث في آخر خمسة اجتماعات للجنة عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، وذلك بعد أن خفضتها 1% مرتين خلال اجتماعيها في فبراير ومارس الماضيين.

وتراوحت العوائد على أذون الخزانة الحكومية في مصر خلال الفترة الأخيرة بين 19% و20%.