افتتاح معرض "صنع في دمياط 2018" للأثاث بأرض المعارض بمدينة نصر

كتب - مصطفى عيد:

افتتحت منال عوض محافظ دمياط، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، ونيفين جامع الرئيسة التنفيذية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، معرض "صنع في دمياط 2018" المرحلة الرابعة.

وبحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات اليوم الخميس، يقام المعرض خلال الفترة من 26 ديسمبر 2018 وحتى 3 يناير 2019، بالمعرض الدائم للجهاز بأرض المعارض بمدينة نصر، ويستقبل الجمهور من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 8 مساءً.

وقال الجهاز في بيانه، إن المعرض يضم مجموعة من الموبيليا والأثاث لحوالي 41 مصنعا للأثاث منها 38 مصنعا ممولا من جهاز تنمية المشروعات، وتشمل المعروضات غرف نوم وسفرة وأنتريهات وصالونات وغرف أطفال وتحف وأنتيكات، وكافة أنواع الاثاث الكلاسيكي والمودرن التي تشتهر بها محافظة دمياط.

وذكرت نيفين جامع أن جهاز تنمية المشروعات مهتم بالمساهمة في خطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية، والدعم الفني اللازم لمشروعات صناعة الأثاث، وذلك لتشجيع تلك الصناعة الوطنية والنهوض بها والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي تشتهر بها المحافظة.

وأشارت نيفين جامع إلى أهمية إقامة هذه السلسلة من المعارض لفتح منافذ لتسويق وترويج مشروعات الأثاث المشهور بها أبناء دمياط وذلك لما تتميز به من جودة عالية وسعر منافس مقارنة بمثيلها بالمنتجات المستوردة.

وأضافت أن 117 عارضا خلال المراحل الثلاث السابقة للمعرض، حققوا قيمة مبيعات عالية وصلت إلى أكثر من 8 ملايين جنيه.

وأكدت أهمية مثل تلك المعارض للمستهلك المصري الذي يبحث عن منتج وطني جيد بأسعار معقولة، وأن الجهاز يهتم بإقامة العديد من المعارض لفتح منافذ تسويقية للمشروعات الصغيرة كأحد أهم سبل الدعم التي يقدمها لهذا القطاع التنموي الهام.