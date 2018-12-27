"التنظيم والإدارة" ينتهي من تحديث الملف الوظيفي للعاملين بوزارة الزراعة

القاهرة - مصراوي:

انتهى الجهاز المركزي التنظيم والإدارة، اليوم الخميس، من تحديث الملف الوظيفي للعاملين بوزارة الزراعة، وبذلك يرتفع عدد الوزارات التي انتهى الجهاز من تحديث بيانات العاملين بها إلى 28 وزارة، بحسب بيان من الجهاز اليوم.

وقال الجهاز إن البيانات التي يتم تحديثها تتضمن تاريخ التعيين، والمؤهل، ومدى الإجادة لأي لغة غير العربية، إلى جانب مدى إجادة الموظف للتعامل مع الحاسب الآلي، ولا يجري الجهاز حاليا أي اختبارات للعاملين بدواوين الوزارات.

وأضاف أن عملية التحديث تهدف للوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع.

كما تهدف عملية التحديث أيضا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الإلكتروني والتأمينات الاجتماعية، بحسب ما قاله الجهاز.

وتتضمن الوزارات التى تم الانتهاء من تحديث ملفات العاملين في دواوينها التخطيط، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والبيئة، وقطاع الأعمال العام، والكهرباء والطاقة المتجددة، والأوقاف، والتموين والتجارة الداخلية، والنقل والمواصلات، وشئون مجلس النواب، والإسكان، والإنتاج الحربي.

ومن بين تلك الوزارات أيضا الموارد المائية والري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والخارجية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والطيران المدني، والزراعة، والسياحة، والاستثمار والتعاون الدولي، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للثقافة، والمجلس القومي للرياضة، والمجلس القومي للشباب.