خطة عمل لـ"الغرف التجارية" لاستغلال رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي في 2019

كتبت- منار الرخ:

وضع اتحاد الغرف التجارية المصرية، خطة عمل متكاملة لدعم وتعظيم العائد من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، بحسب بيان صادر عنه اليوم الخميس.

وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الأفريقية، إن الاتحاد عرض خطة العمل المتكاملة، التي تتواكب مع تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الاتحاد الأفريقي، على الاجتماع الموسع الذي عقدته وزارة الخارجية برئاسة نائب الوزير السفير حمدي لوزا.

وأضاف الوكيل، أن الخطة تهدف لدعم الشق الاقتصادي لرئاسة الاتحاد الأفريقي واستغلالها كمنصة للانطلاق المستدام للشركات المصرية لتنمية التبادل التجاري السلعي والخدمي والاستثمار في القارة الأفريقية.

ويجمع الاتحاد الأفريقي أكثر من 60 مليون شركة من منتسبي اتحادات غرف الدول الأفريقية، وقررت 44 دولة انتخاب مصر لتكون دولة المقر بدعم كبير من الحكومة.

وصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتماد اتفاقية دولة المقر الموقعة من وزارة الخارجية والذى منحته الحكومة المصرية بمقتضاه كافة الحصانات والإعفاءات والضمانات باعتباره منظمة اقتصادية أفريقية دولية والذي اعتمد من البرلمان.

وقال الوكيل، إن سنة رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي ستتواكب مع العديد من الفاعليات ومنها انتقال اتحاد الغرف الأفريقية إلى المقر الجديد في المبنى الذكي الصديق للبيئة بالتجمع الخامس، وتفعيل البوابة الإلكترونية لتنمية التجارة البينية والاستثمار المدعومة من وزارة الاتصالات والتي نفذتها شركة ميكروسوفت العالمية.

وأشار الوكيل، إلى أن اتحاد الغرف المصرية سيركز على تفعيل التعاون الثلاثي بتكوين تحالفات تجمع الشركات المصرية مع مستثمرين من دول الخليج وموردي تكنولوجيا من الدول المتقدمة.

وأوضح أن التعاون سيكون في مجالات الاستثمار الصناعي والزراعي أو في البنية التحتية من كهرباء وطرق واتصالات أو الخدمات من تعليم وتدريب وصحة، من خلال رئاسة مصر لاتحادات الغرف الأفريقية، والأورو-متوسطية، ونيابة رئاسة اتحادات الغرف الإسلامية والعربية، والغرف الأفريقية المشتركة التي أنشأها اتحاد الغرف الأفريقية.