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    أسعار الذهب في مصر تواصل الارتفاع لليوم الخامس بتعاملات الخميس

    01:32 م الخميس 27 ديسمبر 2018
    أسعار الذهب في مصر تواصل الارتفاع لليوم الخامس بتعاملات الخميس

    صورة تعبيرية

    كتبت- شيرين صلاح:

    واصلت أسعار الذهب ارتفاعها لليوم الخامس على التوالي، خلال تعاملات اليوم الخميس، لتصعد 50 قرشا فقط، مقارنة بمستواها أمس الأربعاء.

    وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب سجل 636 جنيها خلال تعاملات اليوم مقابل 635.5 جنيهًا أمس.

    وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 545 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 727 جنيهًا، ووصل الجنيه الذهب إلى 5088 جنيهًا.

    وعالمياً، ارتفع الذهب اليوم الخميس مع تعزز الطلب عليه كملاذ آمن بفعل المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي والتقلبات في أسواق الأسهم، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل انتعاش قوي في الأسهم الأمريكية، بحسب لوكالة رويترز.

    وفي الساعة 0600 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2% إلى 1268.87 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 19 يونيو عند 1279.06 دولار في الجلسة السابقة.

    أسعار الذهب غرفة القاهرة التجارية أسواق الأسهم الأسهم الأمريكية

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