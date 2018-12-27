الاتصالات تتفق مع "سواري فنتشرز" على إطلاق صندوق استثمار لريادة الأعمال

كتب - محمد علاء الدين:

قال حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون الإبداع وريادة الأعمال، إنه تم الاتفاق مع شركة سواري فنتشرز لتتولى إدارة وتمويل صندوق برأسمال مخاطر للاستثمار في ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وأضاف عثمان لمصراوي، أن رأسمال الصندوق يصل إلى ٣٧٥ مليون جنيه، موزعا بين ٨٠% تمويلا من شركة سواري فنتشرز، و٢٠٪ تمويلا من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".

وتابع: "كنا طلبنا شركات متخصصة في تمويل والاستثمار في الشركات الناشئة لإدارة الصندوق بشرط أن يكون نسبة مساهمة الشركة ٨٠% في الصندوق المزمع تأسيسه، ولم تتقدم سوى سواري فنتشرز. وحاليا نحن في مرحلة المراجعة القانونية للعقود، على أن يبدأ الصندوق نشاطه فور انتهاء هذه الإجراءات".

ويستهدف الصندوق تمويل ١٠٠ شركة ناشئة، ويهدف إلى سد فجوة التمويل في بيئة ريادة الأعمال من خلال تكوين شراكات طويلة الأمد بين القطاعين العام والخاص.

وتأسست "سواري فنتشرز" كشركة رأسمال مخاطر في عام 2010 ويقع مقرّها في القاهرة، وتختص بالاستثمار في المشروعات الناشئة بمجال تكنولوجيا المعلومات، واستثمرت في أكثر من 80 شركة ناشئة منذ تأسيسها.

ومن أبرز الكيانات المساهمة في صندوق "سواري فنتشرز" بنك قناة السويس بنسبة 11%، وبنك القاهرة بنسبة 5%، إلى جانب مؤسسات دولية منها بنك الاستثمار الأوروبي.