وزير المالية يصدر قرارا بزيادة مدة تخزين التبغ إلى عامين

كتب - مصطفى عيد:

أصدر محمد معيط وزير المالية، اليوم الخميس، قرارا وزاريا، يسمح بتخزين الدخان "التبغ" بالمخازن المتخصصة لمدة عامين اعتبارا من تاريخ التخزين بدلا من عام واحد، وذلك تلبية لطلب الشركات المنتجة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

وقال معيط إن هذا القرار الذي حمل رقم 749 لسنة 2018 وتضمن تعديل المادة 123 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، جاء عقب المشاورات والاجتماعات مع غرفة وشعبة صناعة الدخان ومطالبات من الشركات المنتجة للتبغ بزيادة مدة التخزين من عام واحد إلى عامين.

وأضاف معيط أن طلب الشركات المنتجة تضمن أن فترة التخزين المنوه عنها تعد ضرورية للدخان الخام لإتمام عمليات "التعتيق"، وتحسين مواصفات الأدخنة وزيادة جودتها.

وذكر أن الشركات أشارت إلى أن الدخان الذي يستخدم في إنتاج السجائر هو توليفة من عدة أصناف ونوعيات متعددة وهو ما يتطلب تجميع وتخزين كميات مناسبة من هذه التوليفة اللازمة لإنتاج السجائر.

كما أكدت الشركات أن الدخان الخام محصول زراعي له مواسم مختلفة ومواطن مختلفة، حيث يرتبط بمواعيد زراعة وحصاد وتجهيز وتعبئة وتسويق تختلف باختلاف مواطن زراعتها وأنواعها وأصنافها، ويتم الشراء والاستيراد في هذه المواسم وتخزينها لحين الاحتياج إليها، وفقا لمعيط.

وأشارت وزارة المالية إلى اتخاذ جميع الإجراءات والآليات اللازمة لدعم المنتجات المصرية ومساندتها وتيسير الإجراءات لها لدفع عجلة الاقتصاد القومي.

وكان هاني أمان، العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، قال في حوار مع مصراوي، أواخر الشهر الماضي، أنه تم الاتفاق مع مصلحة الجمارك على تخزين التبغ عامين دون جمارك، وهو ما يعد اتفاقا مرضيا للطرفين.

وأشار إلى محصول التبغ يتأثر بالأمطار والفيضانات والتغيرات الجوية في بلاد المنشأ، ولذلك يتغير الإنتاج من عام لعام، وتم التعارف على تخزين كميات من التبغ لعامين أو أكثر، لتأمين إنتاج الشركة في حال عدم توفر التبغ، حيث كان يتم التخزين في المنطقة الحرة لمدة 3 سنوات ودفع جمارك على الكميات المسحوبة فقط.

وأضاف أمان أن هذا النظام تغير خلال الفترة الأخيرة، وبدأت الجمارك في مطالبة الشركة بدفع رسوم على الكميات المخزنة، وهذه الجمارك قيمتها كبيرة على مدخل إنتاج لن يتم استخدامه في العام الذي تم استيراده فيه، وبالتالي يحمل هذا الأمر ميزانية الشركة مصروفات كبيرة، وهذا كان ظالمًا للشركة، قبل الاتفاق الأخير.

وكانت وزارة المالية أدرجت صنف التبغ الذي تستخدمه الشركة الشرقية للدخان ضمن السلع التي يطبق عليها سعر صرف الدولار الجمركي 16 جنيها خلال ديسمبر الجاري باعتباره من المواد الخام والمنتجات الواردة غير تامة الصنع، ضمن إجراءات التيسير على الصناعة المحلية والتي توفر فرص عمل، وفقا للبيان.

وكانت الوزارة أعلنت تطبيق سعر الدولار الجمركي بالبنك المركزي عند 17.97 جنيه خلال شهر ديسمبر الجاري على السلع غير الضرورية، مع استمرار تطبيق سعر 16 جنيها على المنتجات الأساسية ومستلزمات الإنتاج ومواد الخام.

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