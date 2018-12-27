ارتفاع الطماطم وتراجع الكوسة .. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الطماطم، في سوق العبور اليوم الخميس، بينما تراجعت أسعار عدد من الخضروات بينها الكوسة والخيار البلدي والبرتقال البلدي والبرتقال السكري، مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء.

وارتفع سعر كيلو الطماطم 10 قروش، خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين جنيهين و4.8 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الكوسة اليوم بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، وسعر كيلو الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات، وسعر كيلو البرتقال البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و4.8 جنيه، بزيادة 10 قروش.

البطاطس بين 3.3 و6.3 جنيه.

البصل بين 4 جنيهات و5.75 جنيه.

الكوسة بين 8 جنيهات و11 جينهًا، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 6 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

البسلة بين 6 و9 جنيهات.

السبانخ بين 4 و6 جنيهات.

القلقاس بين 3 و4 جنيهات.ا

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 25 قرشًا.

البرتقال السكري بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 25 قرشًا.

البرتقال أبو سرة بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 5 و10 جنيهات.

الفراولة بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.

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