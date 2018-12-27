أوراسكوم للتنمية تبيع أصولًا غير أساسية بقيمة 856 مليون جنيه لتخفيض قروضها

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، في بيان اليوم للبورصة اليوم الخميس، إنها انتهت من بيع حصتها في فندق رويال آزور وكلوب آزور، وقطعة أرض في مكادي هايتس بالبحر الأحمر، بقيمة استثمارية إجمالية 856 مليون جنيه، وهو ما يزيد على ما كانت أعلنته الشركة في وقت سابق (823 مليون جنيه).

وأوضحت الشركة في بيانها، أن القيمة الإجمالية لعملية البيع تحقق للشركة إجمالي تدفقات نقدية بقيمة 408 ملايين جنيه.

وتؤدي عملية البيع إلى استبعاد الديون الخاصة بشركة رويال للسياحة والتنمية والبالغة 260.1 مليون جنيه تقريبا وهي الشركة المالكة لفنادق رويال آزور وكلوب آزور، بحسب بيان الشركة.

وأضاف البيان، أن شركة أوراسكوم للتنمية تعمل الانتهاء من بيع فندق مكادي جاردينز بإجمالي مبلغ 114.7 مليون جنيه.

وتهدف الشركة إلى استخدام التدفقات الناتجة من بيع حصتها في كل من مجموعة شركات تمويل و كذلك عمليات البيع المذكورة، بالإضافة إلى الفائض النقدي من عمليات التشغيل في تخفيض رصيد القروض لديها، بحسب البيان.

وقال خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية مصر:" إن الانتهاء من عمليات البيع هو دليل قوي علىاستمرارية تنفيذ استراتيجية الشركة".

وأضاف في البيان، أن الشركة منذ بداية العام تخطو خطوات واسعة نحو تعزيز مركزها المالي و إعادة تشكيل استثماراتها من خلال بيع عدد من الأصول غير الأساسية. وقال: "سوف نستمر في استثمار رأس مالنا وتحديد أولوياتنا ومواردنا بحكمة لاستمرار نمو الشركة".

وتعمل أوراسكوم كمطور في مجالات الفنادق والفيلات والشقق وإنشاء خدمات تتعلق بالموانئ وملاعب الجولف، وتنتشر أنشطتها في أسواق تشمل مصر والإمارات وعمان والمغرب وسويسرا وانجلترا.

ومن أبرز المناطق السياحية التي طورتها في مصر "مكادي"، والجونة، وطابا هايتس.