ارتفاع محدود للذهب عالميًا بفعل انتعاش أسواق الأسهم

القاهرة – وكالات:

اارتفع الذهب اليوم الخميس، مع زيادة الطلب عليه كملاذ آمن بفعل المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي والتقلبات في أسواق الأسهم لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل انتعاش قوي في الأسهم.

وفي الساعة 0600 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2% إلى 1268.87 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 19 يونيو عند 1279.06 دولار في الجلسة السابقة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1271.8 دولار للأوقية.

وقالت سوجاندا ساتشديفا نائب الرئيس لأبحاث المعادن والطاقة والعملة في ريليجير للسمسرة "أسعار الذهب تتلقى الدعم في المقام الأول من مشتريات الملاذ الآمن بفعل بواعث القلق إزاء صحة الاقتصاد العالمي وتنامي التقلبات في الأصول عالية المخاطر".

لكن بيانات أمريكية تبعث على التفاؤل ومؤشرات على انحسار التوترات التجارية بين واشنطن وبكين حدت من الطلب على المعدن.

ونزلت الفضة 0.2% في المعاملات الفورية إلى 15 دولارا للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ منتصف أغسطس عند 15.17 دولار للأوقية أمس الأربعاء.

وزاد البلاتين 0.6% إلى 799.20 دولار للأوقية في حين صعد البلاديوم أكثر من 1% مسجلا 1267.49 دولار.