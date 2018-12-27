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البورصة إجازة يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة رأس السنة الميلادية

11:16 ص الخميس 27 ديسمبر 2018
البورصة إجازة يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة رأس السنة الميلادية

البورصة المصرية

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت البورصة المصرية، اليوم الخميس، اعتبار اليوم الأول من العام الجديد 2019، عطلة رسمية، بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية.

وقالت البورصة في بيان اليوم، إنه تقرر أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 1 يناير 2019 إجازة رسمية بمناسبة عطلة البنوك، على أن يستأنف العمل يوم الأربعاء الموافق 2 يناير 2019.

وكان البنك المركزي، قرر تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر يوم الثلاثاء بمناسبة انتهاء السنة المالية لمعظم البنوك في 31 ديسمبر الجاري.

وقال المركزي في بيان سابق "بمناسبة انتهاء السنة المالية لمعظم البنوك في 31 ديسمبر 2018 (عطلة البنوك)، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر وذلك يوم الثلاثاء الموافق الأول من يناير 2019، على أن يستأنف العمل في البنوك يوم الأربعاء الموافق ٢ يناير المقبل.

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