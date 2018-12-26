الاتصالات تنتهي من تجهيز 8 مجتمعات إبداعية لدعم ريادة الأعمال منتصف 2019

كتب - محمد علاء الدين:

قال حسام عثمان مساعد وزير الاتصالات لشئون الإبداع وريادة الأعمال، إن الوزارة تعمل على تجهيز 8 مجتمعات إبداعية في 8 جامعات خارج القاهرة الكبرى على أن يتم الانتهاء منها قبل 30 يونيو المقبل.

وأضاف عثمان، لمصراوي، أن هذه المجتمعات الإبداعية ستكون موجودة في جامعات أسوان، وقنا، وسوهاج، والمنيا، والزقازيق، والمنصورة، وقناة السويس، والمنوفية.

وستقدم هذه المجتمعات خدماتها لطلاب الجامعة والشباب القاطن بالمنطقة الموجودة فيها الجامعة، بحسب ما قاله حسام عثمان، حيث أشار إلى أن الهدف من هذه المجتمعات هو تنمية صناعة الإبداع وريادة الأعمال بالمناطق الموجودة بها.

وتقدم المجتمعات الإبداعية برامج تدريبية، ومعامل بحث وتطوير، وحاضنات أعمال للشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وتهدف المجتمعات الإبداعية إلى بناء علاقات تعاون بين مجتمع الصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمجتمع الأكاديمي، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت فعليًّا مراحل التصميم الهندسي، وسيتم البدء في التنفيذ خلال العام المقبل.

وكشف عثمان عن افتتاح المركز الإقليمي لريادة الأعمال التابع لهيئة الأمم المتحدة، وقال: "حاليا نحن في مرحلة تعيين الموظفين من العمالة المحلية، حيث يتخصص المركز في تطوير حلول تكنولوجية في أربع قطاعات هي الصحة، والتعليم، والصناعة، والزراعة".

وأضاف أن هذه الحلول تستهدف مواجهة أربعة تحديات رئيسية تواجه المجتمع وهي منع انتشار الأوبئة، وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، والتعامل مع التلوث وإدارة المخلفات الصلبة، وزيادة خصوبة التربة وترشيد استهلاك المياه.

وتابع عثمان: "كذلك نعمل على تنفيذ مبادرة أفريقيا للتطبيقات والألعاب الرقمية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتدريب 10 آلاف شاب وإنشاء 100 شركة ناشئة خلال 3 سنوات، وكل نصف سنة سيتم إطلاق مسابقة لاختيار شركات تحصل على تمويل وفرصة احتضان في شركة متخصصة ضمن هذه المبادرة".

وذكر عثمان أنه تم استخدام حوالي 60% من ميزانية مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال والتي تبلغ نحو 30 مليون جنيه.