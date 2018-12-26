رئيس "التنمية الصناعية" يبحث التعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية

القاهرة – مصراوي:

بحث أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، مع قصي عبد الكريم مدير تمكين الشراكات بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، تعزيز التعاون المشترك، وفقا لبيان من الهيئة اليوم الأربعاء.

وقال عبد الرازق، إن المباحثات مع الجانب السعودي تناولت سبل تبادل الخبرات بين البلدين فيما يتعلق بالمدن والمناطق الصناعية وإداراتها وتشغيلها وتنميتها، والترويج للاستثمار، وبحث إقامة مشروعات استثمارية مشتركة بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذا تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار عبد الرازق، إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الإعداد لمشروع مذكرة تفاهم بين هيئة التنمية الصناعية المصرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية تمهيدًا للتوقيع عليها خلال اجتماعات اللجنة الوزارية القادمة بين البلدين.

وتستهدف مذكرة التفاهم تبادل الخبرات في مجال البنية التحتية وتشغيل وإدارة المدن الصناعية وعرض التجارب والحلول الناجحة لتحديات إنشاء المناطق الصناعية، وتشكيل فريق عمل لدراسة فرص الاستثمار في مجال المشروعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وقال رئيس الهيئة، إن هناك عدة أنشطة صناعية تعد فرصًا واعدة للتعاون الصناعي المشترك ولها الأولوية لما لها من ميزة نسبية مثل الصناعات الغذائية والبتروكيماويات والصناعات الهندسية وصناعة الجلود وصناعة الادوية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات التعدينية والطاقة والخدمات اللوجيستية وغيرها من الفرص محل اهتمام الطرفين , فضلا عن تشجيع الاستثمارات الصناعية المشتركة في كافة القطاعات وايجاد اليات لحل التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية داخل كلا البلدين.

وقال عبد الرازق إن المؤتمر الاقتصادي بالرياض فبراير القادم يعد فرصة لطرح مشروع إقامة منطقة صناعية للشركات السعودية بمصر للصناعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى تصور للمنطقة .

وقال قصي عبد الكريم مدير تمكين الشركات بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" إن المملكة حريصة على تطوير التعاون الاقتصادي والصناعي مع الحكومة المصرية من خلال التوأمة بين شركة المدن الصناعية السعودية وهيئة التنمية الصناعية ليرقى لمستوى العلاقات الوطيدة بين الحكومتين.

وأوضح أن شركة المدن الصناعية السعودية تسعى للنهوض بالقطاع الصناعي حيث تم تطبيق عدد من الإصلاحات وتيسير الإجراءات من خلال اعتماد مخططات المشروعات أونلاين، وإصدار تراخيص البناء للمستثمرين بالمملكة.

وأشار إلى أن شركة مدن تتمثل مسؤوليتها في تطوير أراضٍ صناعية متكاملة الخدمات، وتشرف الهيئة حاليا على 35 مدينة صناعية ما بين قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، بحسب البيان.