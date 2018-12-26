سحر نصر لـ "أوكسفورد بيزنس": توسع الشركات العالمية بمصر دليل نجاح برنامج الإصلاح

كتب- مصطفى عيد:

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن شركات رائدة في مجالاتها افتتحت أو توسعت في أعمالها في مصر، ما يعد تأكيدًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضافت خلال اجتماعها مع فريق من مجموعة أوكسفورد للأعمال "أكسفورد بيزنس" أن القرارات التي اتخذت من قبل عدة شركات للاستثمار في مصر وبينها (إل جي، وسامسونج، ومارس، ولوريال) تأكيدًا لثمار برنامج لإصلاح بما يتضمن وضع معايير لتحسين مناخ الأعمال وتذليل عقبات البيروقراطية ورعاية روابط التجارة العالمية.

وأشارت الوزيرة لمؤسسة الأبحاث والاستشارات العالمية: “تتمكن مصر من المنافسة فى مناخ استثماري ملئ بالتحديات عبر تقديم الضمانات والتأكيدات اللازمة للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب كي يستثمروا في مصر، بجانب تقديم مجموعة من الحوافز الأخرى لهم".

وأوضحت الوزيرة خلال الاجتماع أهم نقاط الجذب التي تتمتع بها مصر، والتي تتضمن موقع البلاد الاستراتيجي وإمكانياتها السكانية المتزايدة.

وأضافت: “تقع مصر في قلب الخارطة العالمية، حيث تتوسط عالمي الشرق والغرب، و تتميز بسوق محلي ضخم، كما أنها تعد بوابة العبور إلى القارة الإفريقية عبر الاتفاقيات التجارية، حيث أن السوق الإفريقية ستشهد نموا اقتصاديا ضخما يشمل حوالي نصف مليار شخص.”

وقالت الوزيرة، إن مصر ستتمكن من تطوير القطاعات المستهدفة من الاقتصاد عبر الاستثمار في البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال، وفي المقابل سيوفر ذلك فرص عمل بجودة عالية، ليس فقط هدف مصر إلى أن تصبح مركزا للطاقة، ولكن أيضا للوجيستيات، التصنيع، وريادة الأعمال.