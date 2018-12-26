ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بمصر وتقفز عالميا لأعلى مستوى في 6 أشهر

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء بنحو نصف جنيه فقط، مقارنة بأسعاره أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب سجل 635.5 جنيه خلال تعاملات اليوم مقابل 635 جنيهًا أمس.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 545 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 726 جنيهًا، ووصل الجنيه الذهب إلى 5084 جنيهًا.

وعالمياً، قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوى في ستة أشهر يوم الأربعاء بفعل مخاوف بشأن النمو العالمي وإغلاق جزئي للحكومة الأمريكية مما عزز العزوف عن المخاطرة ودفع المستثمرين للإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن، وفقا لوكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0639 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1273.71 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع المعدن إلى 1274.68 دولار في المعاملات المبكرة وهو أعلى مستوى منذ 20 يونيو.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1277.6 دولار للأوقية.