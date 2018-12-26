بنك ناصر يؤسس صندوق استثمار خيري لدعم ذوي الإعاقة

كتبت- ياسيمن سليم:

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اليوم الأربعاء، إن مجلس إدارة البنك وافق على تأسيس صندوق استثمار خيري مفتوح لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت أنه يتم تأسيس الصندوق بالشراكة مع مؤسسات مالية وبنوك وشركات خاصة، وفق أحكام قانون سوق المال، لاستثمار الأموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الإعاقة، وفقا للبيان.

وأضافت والي، أن تأسيس الصندوق يأتي في إطار إعلان الرئيس السيسي تخصيص 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة في مصر في ضوء جهود الدولة في تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت أن هذه الجهود تكللت بالدفعة الكبيرة التي أعطاها رئيس الجمهورية لصندوق بنك ناصر الخيري لذوي الإعاقة بالإعلان عن المساهمة في الصندوق بمبلغ 80 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لصالح ذوي الإعاقة.

وقال شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك أن العام الحالي شهد رواجا لفكرة إنشاء صناديق الاستثمار الخيرية كإحدى آليات التمويل المستدامة للعمل الخيرى بهدف تنمية وخدمة المجتمع وعلى رأسها دعم الاشخاص ذوى الإعاقة.

وأضاف أن وزارة الأوقاف قررت المساهمة بمبلغ 20 مليون جنيه كما يساهم بنك قناة السويس بمبلغ 5 ملايين جنيه بالإضافة إلى مساهمة بنك ناصر بمبلغ 20 مليون جنيه.

وأوضح فاروق، أن الصندوق لا يهدف إلى الربح وفقا لقانون سوق المال حيث يقوم الناس بالاكتتاب فيه لشراء أسهم توجه عائدات الأسهم إلى مؤسسات الإعاقة وللمعاقين للمساهمة في تعليمهم ورعايتهم في كافة المجالات ويمثل عائد الاستثمار مصدر تمويل دائم لذوي القدرات الخاصة، مشيرًا إلى أنه جارِ اختيار شركة لإدارة الصندوق واستثمار أمواله.