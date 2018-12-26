بلتون يتوقع ارتفاع الدين الخارجي إلى 107 مليارات دولار في العام الجاري

القاهرة - مصراوي:

توقع بنك استثمار بلتون فايننشيال، في تقرير له اليوم الأربعاء، استمرار الدين الخارجي لمصر في الارتفاع ليصل إلى 107 مليارات دولار في العام المالي الجاري مقابل 92.6 مليار دولار في نهاية عام 2017-2018.

وأرجع بلتون توقعه بزيادة الدين الخارجي إلى تمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11.3 مليار دولار في العام المالي 2018-2019.

وشهد الدين الخارجي عدة قفزات خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع بنسبة 17.2% بنهاية العام المالي الماضي مقارنة بنهاية عام 2016-2017، بحسب بيانات البنك المركزي.

وتتوقع الحكومة أن يبلغ إجمالي الدين الخارجي نحو 102.863 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز في بداية نوفمبر الماضي عن وثيقة اطلعت عليها.

وبحسب رويترز، تتوقع مصر سقفا للاقتراض في السنة المالية الحالية عند 16.733 مليار دولار، منها 10.510 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ونحو 6223 مليار دولار صافي في رصيد المديونية الخارجية. ولا تشمل تلك الأقساط وديعة مستحقة بقيمة 3.3 مليار دولار لدولة الكويت.

وتشير بيانات البنك المركزي، إلى أن نسبة الدين الخارجي بلغت 37% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2018، في حين يحدد صندوق النقد الدولي النسبة الآمنة لمجموعة دول الاقتصاديات الناشئة عند 58.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني أن نسبته في مصر لم تتعد الحدود الآمنة حتى الآن.

وتوضح بيانات البنك المركزي أن نسبة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل بلغت 86.7% من إجمالي الدين الخارجي بنهاية يونيو الماضي، بينما بلغت نسبة الدين الخارجي قصير الأجل لإجمالي الدين الخارجي 13.3%.

وتعمل الحكومة على إعداد استراتيجية لضبط الدين والسيطرة عليه، ويقول محمد معيط، وزير المالية، إنه بحلول يونيو 2019 ستكون مصر قد اتخذت إجراءات وخطوات من أجل خفض مستويات الدين وخدمته.

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي، في تقرير المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري الصادر في يوليو الماضي، إلى قيمة الدين الخارجي ستبدأ في التراجع بدءًا من العام المالي المقبل لأول مرة في 8 سنوات.

ويتوقع الصندوق أن يتراجع الدين الخارجي إلى 87.5 مليار دولار في نهاية 2019-2020، ليستقر في العام التالي عند نفس المستوى، ثم ينخفض بشكل طفيف إلى 87.1 مليار دولار في 2021-2022، ثم إلى 82.9 مليار دولار في نهاية 2022-2023.

اقرأ أيضا:

"لسنا سعداء بها".. السيطرة على ارتفاع الديون تحدي الحكومة الأكبر

الحكومة تتوقع ارتفاع الدين الخارجي إلى 102.86 مليار دولار العام المقبل