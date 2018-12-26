مدحت خليل يتقدم بعرض شراء إجباري لأسهم "راية" غدًا.. بتمويل ذاتي

كتب- محمد علاء الدين :

قال حسام حسين، الرئيس التنفيذي للقطاع المالي بشركة راية القابضة، إن مدحت خليل رئيس مجلس إدارة الشركة والمجموعات المرتبطة به، سيتقدمون بعرض شراء إجباري لباقي أسهم راية القابضة رسميًا، غدا الخميس، استجابة لقرار هيئة الرقابة المالية.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، "ستحدد القيمة التقديرية للصفقة خلال اجتماعات اليوم الأربعاء، على أن يلتزم خليل بتقديم عرض على أساس متوسط سعر السهم خلال آخر 6 شهور قبل يوم 28 أكتوبر الماضي".

وقال حسين، إنه خليل والمجموعة المرتبطة سيمولون كامل قيمة الصفقة ذاتيًا.

وأضاف أن الشركة ملتزمة بقرارات الهيئة العام للرقابة المالية في تقدير سعر السهم ولن تعين مستشارًا ماليًا لعرض الشراء.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدرت قرار يلزم مدحت خليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ومجموعته المرتبطة، بتقديم عرض شراء إجباري لنحو 100% من أسهم الشركة.

وأرجعت الهيئة هذا القرار إلى تجاوز ملكية المجموعة المرتبطة بمدحت خليل للنسبة المسموح بها.

ورفضت الهيئة مطلع الأسبوع الجاري، تظلم مدحت خليل، ضد قراراها بإلزامه بتقديم عرض شراء إجباري، كما أنها رفضت مد المهلة المتاحة لتقديم العرض، وحددت يوم 28 ديسمبر موعدًا نهائيًا لتقديم عرض الشراء من جانب خليل والمجموعة المرتبطة.

وتبلغ الحصة المملوكة لخليل والمجموعة المرتبطة به "أولاده وزوجته" 32%، بالإضافة إلى 10% لصهره أشرف خير الدين.

واعتبرت الهيئة العامة للرقابة المالية الحصة التابعة لصهر رئيس مجلس إدارة راية ضمن المجموعة المرتبطة وهو ما يرفع الحصة التابعة لمدحت خليل والمجموعة المرتبطة إلى 42%.