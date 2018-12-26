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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الأربعاء

10:27 ص الأربعاء 26 ديسمبر 2018
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الأربعاء

البورصة

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بشكل جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.26% إلى مستوى 12740 نقطة.

وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.4%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة، هبط خلال تعاملات الأمس بنسبة 0.89% إلى مستوى 12670.63نقطة.

مؤشرات البورصة البورصة الأسهم

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