البنك الأهلي يضخ 5.5 مليار جنيه بمبادرة التمويل العقاري

كتبت- منال المصري:

كشف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري أن البنك ضخ تمويلات بقيمة 5.5 مليار جنيه في مبادرة التمويل العقاري حتى منتصف الشهر الجاري خلال 4 سنوات من إطلاق المبادرة.

وأشار أبو الفتوح في تصريحات خاصة لمصراوي أن عدد المستفيدين من المبادرة يبلغ 55 ألف مستفيد وتستحوذ شريحة محدودي الدخل على النسبة الأكبر من التمويلات .

ويستحوذ البنك الأهلي على حصة سوقية تبلغ 30% من إجمالي التمويلات الموجهة للمبادرة.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي، حصل عليها مصراوي، أن البنوك ضخت تمويلات بقيمة 18.7 مليار جنيه في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل حتى نهاية نوفمبر الماضي.

وأطلق المركزي مبادرة للتمويل العقاري في 2015 بفائدة مدعمة لتمويل 3 شرائح وهم شريحة محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5% إلى 7% متناقصة ويتم تحديدها حسب راتب العميل، وشريحة ومتوسطي الدخل بفائدة 8% متناقصة وفوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5% متناقصة.