البترول تعتزم طرح مزايدة للبحث عن النفط والغاز بغرب المتوسط منتصف 2019

كتب - مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية لمشروع المسح السيزمي لمنطقة غرب البحر المتوسط خلال العام الجاري، استعدادا لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز بهذه المنطقة منتصف 2019.

وأضافت الوزارة أنها أطلقت في عام 2018 العمل في تنفيذ مشروع المسح السيزمي بمنطقة خليج السويس مع شركة شلمبرجير.

كما شهد عام 2018 الانتهاء من مشروع المسح السيزمي وتجميع البيانات بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر على مساحة تتخطى 10 آلاف كيلو متر مربع، بالتعاون مع شركة شلمبرجير العالمية وبتكلفة استثمارية 750 مليون دولار، وفقا للوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن من المخطط طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز لأول مرة بالبحر الأحمر في نهاية العام، بناءً على نتائج مشروع المسح السيزمي في تلك المنطقة، حيث يمثل ذلك إحدى ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وشهد عام 2018 طرح مزايدتين عالميتين للهيئة العامة للبترول، والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لعام 2018، للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما في 27 منطقة بكل من خليج السويس، والصحراء الغربية، والشرقية، ودلتا النيل، والبحر المتوسط، وجاري حالياً تقييم العروض للإعلان عن الشركات الفائزة.