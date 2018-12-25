البترول: 12 اتفاقية جديدة مع شركات عالمية للبحث عن النفط والغاز في 2018

كتب - مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها وقعت 12 اتفاقية بترولية جديدة مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز خلال عام 2018، وذلك في عدة مناطق بالبحر المتوسط، وخليج السويس، ودلتا النيل، والصحراء الغربية، وسيناء.

وأضافت الوزارة أن إجمالي استثمارات هذه الاتفاقيات يبلغ حدها الأدنى حوالي 1.3 مليار دولار، وحوالي 95 مليون دولار منح توقيع لحفر 41 بئراً.

وذكرت وزارة البترول أن بتوقيع هذه الاتفاقيات يصل عدد الاتفاقيات المبرمة على مدار السنوات الأربع الماضية إلى 63 اتفاقية جديدة منذ يونيو 2014 وحتى الآن.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار تنشيط حركة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية، وتحقيق اكتشافات جديدة تسهم في زيادة الاحتياطيات والإنتاج الحالي من البترول والغاز الطبيعي.