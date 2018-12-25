المركزي: فتح 316 ألف حساب جديد بالبنوك في يوم واحد

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي تلقي مصراوي نسخة منها، أن البنوك فتحت في يوم الشمول المالي 27 أبريل الماضي حسابات جديدة بعدد 316 ألف عميل منها نحو 100 ألف حساب تم فتحها للسيدات بدون مصاريف أو بمصاريف مخفضة.

ويحتفل البنك المركزي باليوم العربي للشمول المالي في يوم 27 أبريل من كل عام، ويمتدد فعالياته على مدار أسبوعين حيث تقوم البنوك بتوزيع نشرات تعريفية وعقد ندوات لتثقيف المواطنين مالياً بجانب تطبيق التثقيف المالي لطلاب المدارس والجامعات خلال الأسبوع المالي العالمي وذلك بشهر مارس من كل عام.

ويُعد البنك المركزي المصري أحد الأعضاء النشطين في فريق العمل الإقليمي للتعزيز الشمول المالي المنبثق عن صندوق النقد العربي، حيث انضم البنك المركزي إلى التحالف الدولي للشمول المالي في عام 2013.

وبحسب بيانات المركزي أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والسفارة الألمانية بالقاهرة برنامج لتعزيز الشمول المالي في 22 نوفمبر 2018 حيث سيتم إعداد دراسة مفصلة عن حجم العرض والطلب من الخدمات المالية المقدمة للأفراد والمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على أن تبدأ في النصف الثاني من 2019.