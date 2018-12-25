رئيس شعبة القصابين: أسعار اللحوم تتراجع 10 جنيهات بسبب الركود

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد وهبه، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم تراجعت بنحو 10 جنيهات في الكيلو الواحد خلال الأيام الماضية.

وأرجع وهبه انخفاض أسعار اللحوم إلى تراجع الطلب عليها وركود حركة البيع والشراء.

وتابع وهبة أن سعر كيلو اللحم الكندوز يتراوح حاليًا بين 120 و150 جنيهًا، وكيلو اللحم الضاني بين 120 و160 جنيهًا.

وتراوح كيلو اللحم الجملي يتراوح بين 100 جنيه و110 جنيهات وكيلو اللحم الجاموسي بين 100 جنيه و110 جنيهات، وكيلو اللحم السوداني 90 جنيهًا، بحسب وهبه.

وتوقع وهبه، تراجع أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة، نتيجة الركود الشديد الذي يعاني منه السوق المصري.

وأضاف وهبة، أن حالة الركود التي يعاني منها السوق، "لم تعد تتأثر بالمواسم مثل الأعياد والمناسبات والكريسماس والتي كانت تشهد انتعاشة في الطلب على اللحوم".

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