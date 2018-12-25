البورصة تواصل الهبوط مع بداية تعاملات الثلاثاء
كتب - مصطفى عيد:
واصلت البورصة هبوطها مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن انخفضت بشكل ملحوظ خلال تعاملات يومي أمس وأول أمس.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.86% مع بداية التعاملات إلى مستوى 12674 نقطة.
كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.1%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.18%.
وكانت البورصة أنهت تعاملات أمس الاثنين على هبوط بنسبة 1.26% عند مستوى 12784 نقطة، لتواصل الهبوط للجلسة الثانية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع استمرار تأثرها بالتراجعات الحادة التي ضربت السوق الأمريكية، وسط تعاملات ضعيفة من المستثمرين.
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